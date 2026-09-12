ಪತಿಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೀನಾದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮೂಡಿದ ಅನುಮಾನ, ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯಿತು. 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಯುವಾನ್ ವಹಿವಾಟು ಹಾಗೂ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಟೆಲ್ ವಾಸದ ದಾಖಲೆಗಳು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದವು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸುಮಾರು 9 ಲಕ್ಷ ಯುವಾನ್ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಪತ್ನಿಗೆ ಮರಳಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತು.
ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ... ಕೊನೆಗೆ ಬಯಲಾಯ್ತು 7 ವರ್ಷದ ರಹಸ್ಯ!
ಚೀನಾದ ಗುವಾಂಗ್ಕ್ಸಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಲಿಯುಝೌನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪ್ರಕರಣ, ಪತಿಯ ವಿಮಾ ಖರೀದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ನಿಗೆ ಮೂಡಿದ ಅನುಮಾನ ಹೇಗೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರಗಳು ಕೊನೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.
2017ರಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಅನುಮಾನ
2017ರಲ್ಲಿ ಝೆನ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ತನ್ನ ಪತಿ ಗುವೊ ಮತ್ತು ಲಿ ಎಂಬ ವಿಮಾ ಏಜೆಂಟ್ ನಡುವೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರಣಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು. ಕೆಲವು ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ಣ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ 520 ಯುವಾನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳೂ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದವು. ಚೀನಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 520 ಎಂಬ ಮೊತ್ತವನ್ನು ‘ಐ ಲವ್ ಯು’ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿಗೇ ಮುಗಿದಿತ್ತು.
ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ತನಿಖೆ
2024ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪತಿ ತನ್ನ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವುದು ಝೆನ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಪತಿಯ ವಿಮಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿತು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಗುವೊ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ಯುವಾನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಲಿ ಮೂಲಕ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಯುವಾನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಟೆಲ್ ವಾಸ!
ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗುವೊ ಸಂಬಂಧದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಯೊಂದಿಗೆ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು?
ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಹೋಟೆಲ್ ಭೇಟಿಗಳು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ನಡೆದವು ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು. ವಿಮಾ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಗುವೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಆದರೆ ಗುವೊ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿ, ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಲವು ಆಸ್ತಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಲಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ತಾನು ಹಲವು ವಿಮಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಪತ್ನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಬೆಂಬಲ
ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗುವೊ ಮತ್ತು ಲಿ ನಡುವೆ ಅನುಚಿತ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು. ಅನುಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಸುಮಾರು 9 ಲಕ್ಷ ಯುವಾನ್ (ಸುಮಾರು ₹1.1 ಕೋಟಿ) ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಝೆನ್ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಲಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತು. ನಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮರುವಿಚಾರಣೆಯ ಮನವಿಯನ್ನೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದದ್ದು ಕೇವಲ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ; ವಿಮಾ ಖರೀದಿಗಳು, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೇರಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯದ ಜಾಡು ಹಿಡಿಯಲು ಕಾರಣವಾದವು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.