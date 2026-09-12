ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೊಗಳಿಕೆಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಅಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿ ಪತಿ ತನಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಜಗಳ, ಹೊಸ ಮನೆ ಬೇಡಿಕೆ, ಜೀವನಾಂಶ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ.
ರೀಲ್ಸ್, ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ಹೊಗಳಿಕೆ... ಕೊನೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನದವರೆಗೆ ಹೋದ ದಾಂಪತ್ಯ!
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ದಾಂಪತ್ಯ ವಿವಾದವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ದಂಪತಿಯ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಳಿಕ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ.
12 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ!
ಭೋಪಾಲ್ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಇಂದೋರ್ನ ಜಂಟಿ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ದಂಪತಿಗೆ 11 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಹಾಗೂ 7 ವರ್ಷದ ಮಗನಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆಯತೊಡಗಿತು. ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ, ಅವರ ನೋಟ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಗಳುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾದವು.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ?
ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶೈಲ್ ಅವಸ್ಥಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿರಂತರ ಹೊಗಳಿಕೆ ಮಹಿಳೆಯ ಮನೋಭಾವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪತಿ ತಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ದಂಪತಿಯ ನಡುವೆ ಜಗಳಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಪತ್ನಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಪತಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಮಹಿಳೆ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ತವರು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದರು.
ಜೀವನಾಂಶ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪ..!
ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ಕೋರಿ ಭೋಪಾಲ್ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳನ್ನೂ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪತಿಯ ವಾದವೇನು?
ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಲಹೆಗಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಪತಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಪತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಲು ಸುಮಾರು ₹4 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ರೂಪ-ರೇಖೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಪತ್ನಿ ತನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿದೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹಿಳೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲೇ ದೃಢವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಲಹೆಗಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ಛೇದನವಾದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೊಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ನಿರಂತರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ನೈಜ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ನಿಜವಾದ ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.