ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಅಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರ ಮೌನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇರಬೇಕು. ಪುರುಷರು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸಂಸಾರ ಎಂಬ ನೌಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಅದು ನೋಡಿ..
ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧದ ಆಳ: ಪುರುಷರಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಸವಾಲಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ 5 ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಇವು!
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂಬಂಧದ ಬುನಾದಿ ಇರುವುದು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂದಕ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಪುರುಷರು ತಾವು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ದೂರುಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಪುರುಷರು ಅರಿಯಬೇಕಾದ ಜೀವನದ ಸತ್ಯಗಳು.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಬಂಧ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಜಾನ್ ಗಾಟ್ಮನ್ ಹೇಳುವಂತೆ, "ಸಂಗಾತಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಮಾನಸಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡುತ್ತದೆ." ಹಾಗಾದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಪುರುಷರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೋಲುತ್ತಿರುವ ಆ 5 ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ..
1. 'ಅದೃಶ್ಯ' ಮಾನಸಿಕ ಹೊರೆ (The Mental Load):
ಮನೆಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಬೇರೆ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಬೇರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆಯೇ? ಮಗುವಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು? ನಾಳೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದರೆ ಏನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂತಹ ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಪುರುಷರು "ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದರೆ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನಲ್ಲ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಶ್ರಮವೇ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ 'ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್' ಆಯಾಸ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ:
ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹವು ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಋತುಚಕ್ರ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆ, ಅಥವಾ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಇದನ್ನು ಪುರುಷರು "ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್" ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಮೃದುವಾದ ಅಪ್ಪುಗೆ ಮತ್ತು "ನಾನಿದ್ದೇನೆ" ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಮಾತ್ರ.
3. 'ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್' ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್:
ಇಂದಿನ ಮಹಿಳೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳು 'ಉತ್ತಮ ಸೊಸೆ', 'ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ತಾಯಿ' ಮತ್ತು 'ಆದರ್ಶ ಪತ್ನಿ'ಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಸಮಾಜ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲಾಗದಿದ್ದಾಗ ಅವಳು ಅನುಭವಿಸುವ 'ಗಿಲ್ಟ್' (ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ) ಪುರುಷರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅವಳು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ.
4. ಅಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸುರಕ್ಷತೆ:
ಪುರುಷರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಗುವ ಭಯ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಸಿಗುವ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅವರ ಭಯವನ್ನು 'ಓವರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್' ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವ ಬದಲು, ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಪುರುಷರು ಗೌರವಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ.
5. 'ಮೀ ಟೈಮ್' ಅಥವಾ ಏಕಾಂತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ:
ಮಹಿಳೆ ತನಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಪುರುಷರು ಅದನ್ನು "ಅವಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ" ಅಥವಾ "ಸಂಸಾರದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಗೆ ತನ್ನ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೌನವಾಗಿರಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮರುಚೇತನಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
6. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಅಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರ ಮೌನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇರಬೇಕು. ಪುರುಷರು ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸಂಸಾರ ಎಂಬ ನೌಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ನೆನಪಿಡಿ, ಮಹಿಳೆಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಗೌರವ.