ಹಿರಿಯ ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ ಫರ್ಹಾನ್ ಮತ್ತು ಜೋಯಾ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಹನಿ ಇರಾನಿ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಿಯ ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ ಜೋಯಾ ಅಖ್ತರ್ ಮತ್ತು ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಹನಿ ಇರಾನಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನಾನು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಂದಿರು ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 11 ಅಥವಾ 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉತ್ತರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ಕೇಳಿದ ಮಗ
ಫರ್ಹಾನ್ ಬಹುಶಃ ಏಳು ಅಥವಾ ಎಂಟು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಿರಬಹುದು, ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಗ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಅವನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು, 'ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮರೇ? ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, 'ಕೇಳು, ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ನೀನು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪುಣೆ, ಮುಂಬೈ, ಆಗ್ರಾ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಲಂಡನ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಜನಿಸುತ್ತೀಯಾ ಹಾಗೆಯೇ ನೀನು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುತ್ತೀಯ, ಆದರೆ ನೀನು ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀಯ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದೀಯ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ನೀನು ಏನು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಹನಿ ಇರಾನಿ ಅವರನ್ನು ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಹನಿ ಇರಾನಿಗೆ ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಸಹ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. "ಹನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ನಣೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ; ಅವರೇ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹನಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಜೋಯಾ ಬಹುಶಃ 11 ವರ್ಷದವನಿದ್ದ, ಅವನಿಗೆ 9 ಮತ್ತು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಇವು ರಚನಾತ್ಮಕ ವರ್ಷಗಳು" ಎಂದು ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
"ಹನಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು, ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೊಂದಿರಬಾರದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಯಾವ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜನರಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹನಿ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅಖ್ತರ್ ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾ, ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್, "ಸರಿ, ನಾನು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಅಂದಹಾಗೆ, ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ 1984ರಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಹನಿ ಇರಾನಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. 1985 ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾದರು. ಹನಿ ಮತ್ತು ಜಾವೇದ್ ದಂಪತಿಗೆ ಜೋಯಾ ಅಖ್ತರ್ ಮತ್ತು ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.