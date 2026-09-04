ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆಯೊಂದು ವೃದ್ಧ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳ ಬದುಕಿನ ಕಠಿಣ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆಯೊಂದು ವೃದ್ಧ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳ ಬದುಕಿನ ಕಠಿಣ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ. ನವದುನಿಯಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವೃದ್ಧ ತಾಯಿಯನ್ನು ಆರೈಕೆ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು, ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಮರಳಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
‘ಮಗ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಾನೆ’ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಮಗ ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆ ತಾಯಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗತೊಡಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಮಗನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಗನ ಬರುವಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಗೆ ನಿರಾಸೆಯೇ ಉಳಿಯಿತು. ಮಗ ಮತ್ತೆ ಬಾರದೆ, ಅವರ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಾಯಿತು.
ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮಗನನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿ
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಆ ವೃದ್ಧೆ ಕೊನೆಗೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಲೇ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದೆ.
ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಸರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಡುವ ಪೋಷಕರು, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ವೃದ್ಧರ ಏಕಾಂತ, ಅಸಹಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ.
ಹೆತ್ತು-ಹೊತ್ತು ಬೆಳೆಸಿದ ಮಗನೇ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ತಾಯಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ದುರಂತವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧ ತಾಯಿಯನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಆರೈಕೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದ ಮಗ, ಬಳಿಕ ಮರಳಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮಗ ಬರುತ್ತಾನೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಲೇ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನವದುನಿಯಾ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧ ತಾಯಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಗ ಮರಳಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮಗನಿಗಾಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕಾದ ತಾಯಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಮನಕಲಕುವಂತಿದೆ.