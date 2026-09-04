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- ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದರು? Garuda Purana ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ 7 ರಹಸ್ಯ ಸಂಕೇತ ಇಲ್ಲಿದೆ
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದರು? Garuda Purana ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ 7 ರಹಸ್ಯ ಸಂಕೇತ ಇಲ್ಲಿದೆ
Past life signs in children: ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಸಂಬಂಧವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ 7 ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ.
ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು?
ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು?
ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಸಮಾನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವ ಮಗು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟುವ ಮುನ್ನವೇ ಆ ಪುಟ್ಟ ಆತ್ಮ ದೈವಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪೋಷಕರನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ರಕ್ತದ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಿಂದ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ 'ಕರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ'. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ 7 ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು (The 4 Types of Connections)
ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು (The 4 Types of Connections)
ಪರಮಹಂಸ ಯೋಗಾನಂದರ ಬೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ ನಾಲ್ಕು ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
ಪಾತ್ರಗಳ ಅದಲು ಬದಲು: ಮಗು ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ ಆತ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹ: ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮ: ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀವ, ಈಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆಯಲು ಮಗುವಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
ದೈವಿಕ ಗುರಿ: ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿರುತ್ತೀರಿ.
ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಗುರುತಿಸುವ 7 ಲಕ್ಷಣಗಳು (7 Key Signs)
ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಗುರುತಿಸುವ 7 ಲಕ್ಷಣಗಳು (7 Key Signs)
ತಕ್ಷಣದ ವಿಪರೀತ ಪ್ರೀತಿ: ಮಗುವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಹಳೆಯ ಯುಗಗಳ ನಂಟು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡುವುದು.
ವಯಸ್ಸಿಗೂ ಮೀರಿದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ: ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಹಿರಿಯರಂತೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದು ಹಳೆಯ ಆತ್ಮದ ಸಂಕೇತ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಲವು: ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಗು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಒಲವು ತೋರಿಸುವುದು.
ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಭಯಗಳು: ಪೋಷಕರಲ್ಲಿರುವ ಎತ್ತರದ ಜಾಗ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಭಯವೇ ಮಗುವಿನಲ್ಲೂ ಇರುವುದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಹಳೆಯ ನೆನಪಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವಿಚಿತ್ರ ಮಾತುಗಳು: ಆಟವಾಡುವಾಗ ಮಗು ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಜಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ "ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಿದ್ದಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು.
ಜನ್ಮಜಾತ ಪ್ರತಿಭೆ: ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲದ ವಿಶೇಷ ಕಲೆ (ಸಂಗೀತ, ಚಿತ್ರಕಲೆ) ಅಥವಾ ಮೈಮೇಲಿನ ಹುಟ್ಟುಗುರುತುಗಳು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದ ಜನನ: ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಗು ಜನಿಸುವುದು ದೈವಿಕ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಪುರಾಣಗಳ ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶ
ಪುರಾಣಗಳ ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶ
ಯಶೋದೆ-ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಕೌಸಲ್ಯ-ರಾಮನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ದೈವಿಕವಾದುದು ಎಂದು ಸಾರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಗು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಅದು ಶಾಪವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅದು ಬೇಶರತ್ತಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ದೊರೆತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅವಕಾಶ.
ಅಂತಿಮ ಸಾರಾಂಶ
ಅಂತಿಮ ಸಾರಾಂಶ
ನಿಮ್ಮ ಮಗು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೋಷಕರು ಎಂದರ್ಥ. ಜಾಗೃತ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯದ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಯಣ.
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