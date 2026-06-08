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ದೇಶದ ನಂಬರ್​​ 1 ಶ್ರೀಮಂತ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ! ಆಸ್ತಿ ಡಬಲ್​​​​ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ ?

ಕರ್ನಾಟಕದ  ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, 1400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಿಎಂ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಪರಿಶ್ರಮವಿದ್ದು, ದೇಶದ ಅಗ್ರ 3 ಶ್ರೀಮಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Author : Gowthami K
Published : Jun 08 2026, 07:05 PM IST
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 ಕರ್ನಾಟಕದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​​ ಪ್ರಮಾಣ ತೆಗೆದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾಗೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.. ಅದು ಅಂತಿಂಥಹ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿಗೂ ಕುಬೇರನಂತಹ ಸಿಎಂ ಹಿಂದೆಂದೂ ಯಾರು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ 1400 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಹಿಂದಿದೆ 4 ದಶಕದ ಪರಿಶ್ರಮ! ಸ್ವಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ. ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಮಗ ಏರಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಯಶೋಶಿಖರ..?ಡಿಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು..? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ? ಏನೇನು? ಡಿಕೆಶಿ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಲ 265 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. 2008ರ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಡಿಕೆಶಿ ಆಸ್ತಿ 75.59 ಕೋಟಿ ರೂ.

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ದೇಶದ ಟಾಪ್​​ ಶ್ರೀಮಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್​​​ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್​​​ ತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.. ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇದ್ದಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸಿಎಂಗಳು.. ಆದ್ರೆ, ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್​​ 3 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ? ಡಿಕೆಗೂ ಮೊದಲು ನಂ.​1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಂಧ್ರ ಸಿಎಂ ನಾಯ್ಡು. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್​​ 3ನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲೇ ಮೂವರು ಶ್ರೀಮಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು.

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