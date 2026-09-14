ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ನಟನೆಯ ‘ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು JioHotstarನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ತಂದೆ-ಮಗನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೈಂ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕನ್ನಡ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಫೇವರಿಟ್.
ಇಂದು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಂಭ್ರಮ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿ, ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಸೌತ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಫೇವರಿಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ‘ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು’ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೈಂ, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೀವು JioHotstarನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಯಾವುದು ಆ ಸಿನಿಮಾ?
ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ‘ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು’ ಸಿನಿಮಾ 2016ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೈಂ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ IMDbಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಥೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಕಥೆಯೇನು?
‘ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು’ ಕಥೆ ಅಲ್ಜೈಮರ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ವೆಂಕೋಬ್ ರಾವ್ ಎಂಬ ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ದಿನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಕಥೆ ಒಂದೊಂದೇ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ವೆಂಕೋಬ್ ರಾವ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಜೈಮರ್ಸ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಗ್ಧತೆ, ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿನಯ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ತಂದೆ-ಮಗನ ಸಂಬಂಧದ ಕಥೆ
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೆಂಕೋಬ್ ರಾವ್ ಅವರ ಮಗ ಶಿವನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಬ್ಯುಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಶಿವ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ತಂದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಕಾಣೆಯಾದಾಗ, ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಿವನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಸಾಗುವ ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತವೆ.
ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಜೀವನ, ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಸ್ತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ತಂದೆ-ಮಗನ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧವನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಭಾವನೆ ಜೊತೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಕ್ರೈಂ ಕೂಡ!
‘ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು’ ಕೇವಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಂ ಮತ್ತು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಂಶಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವೆಂಕೋಬ್ ರಾವ್ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಕಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆತ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಹಚರನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ.
ಒಂದು ಕಡೆ ಶಿವ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ರಹಸ್ಯಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಯಲಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭಾವನೆ, ತಂದೆ-ಮಗನ ಸಂಬಂಧ, ಕ್ರೈಂ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ‘ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು’ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದಂದು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ನೋಡಬಹುದಾದ ಉತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು.