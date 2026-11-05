08:43 AM (IST) Nov 05

India News Today Live Updates: ಟ್ರಂಪ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ₹4700 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹಲವರ ಗೆಲವು!

ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿನ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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08:29 AM (IST) Nov 05

India News Today Live Updates: 'ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದವರು ಆಡೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕುʼ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಎಸೆದು ಸಚಿನ್‌ ಆಕ್ರೋಶ

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ದೇವರು ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್‌ ಅವರಿಗೂ ಕೋಪ ಬರ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪಂದ್ಯ ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವರೇ ಬರೆದಿರುವ ಆತ್ಮಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಿರಂಗ ಆಗಿದೆ.

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