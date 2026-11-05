ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಬೆಂಗಾಲ್ ತಂಡ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಶಮಿ ಅವರ ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮರಳುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.05): ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2026-27ರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವಿ ಭಾರತೀಯ ವೇಗಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮರಳುವ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸಕ್ತ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಿದ ಶಮಿ, ಬೆಂಗಾಲ್ ತಂಡದ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಒಟ್ಟು 23.5 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು, 8 ಮೇಡನ್ ಓವರ್ಗಳ ಸಹಿತ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.
ಶಮಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಿಂಚು; ಬೆಂಗಾಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೋಲು!
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಾಲ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕೇವಲ 143 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 218 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 75 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ತಂಡ ಕೇವಲ 186 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು.
ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲು 112 ರನ್ಗಳ ಸುಲಭ ಗುರಿ ಲಭಿಸಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರಂಭಿಕರು ಕೇವಲ 118 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 114 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಶಮಿ ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ ಸರಾಸರಿ ಕೇವಲ 1.60 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಾಲ್ ತಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಮಿತವ್ಯಯದ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಶಮಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೆಂಗಾಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಾಲ್ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಲಭಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸತತ ವಿಕೆಟ್ ಬೇಟೆ
ಪ್ರಸಕ್ತ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಶಮಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೇರಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಶಮಿ, ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ದೆಹಲಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಶಮಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅವರು, ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಶಮಿ ಸತತವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕುಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಶಮಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಅವರ ರಣಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ಕೆಗಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕರೆತರಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.