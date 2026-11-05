ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹುಡುಗ ಅಂತೋನಿ ತಟ್ಟಿಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ 'ಅಕ್ಕ' ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಕರ್ಲಿ ಟೇಲ್ಸ್'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ, ತಮ್ಮ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ಅಂತೋನಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ತಾಯಿ ಮೇನಕಾ ತಮ್ಮ ಡೈರಿ ಓದಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಕೀರ್ತಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು 12ನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಂತೋನಿ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಡೈರಿ ಓದಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು. 'ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಡೈರಿ ಓದಬಹುದು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ಘಟನೆ ನಂತರ ನಾನು ಡೈರಿ ಬರೆಯುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟೆ. ಆ ಡೈರಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿರಬಹುದು ಅನಿಸುತ್ತೆ' ಎಂದು ಕೀರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
'ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009ರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದೆವು. ಜನವರಿ 2010ರಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು. 2024ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದೆವು. ಆತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧವಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು. ನಾನು ನಟಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಆತ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದೆವು ಎನ್ನಬಹುದು' ಎಂದು ಕೀರ್ತಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
15 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರೇಮಕಥೆ!
ಇನ್ನು ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಅಂತೋನಿ ತಟ್ಟಿಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. 2009ರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಇವರು, 2010ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಕೇವಲ 17 ವರ್ಷ, 12ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೀರ್ತಿಗಿಂತ 7 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಅಂತೋನಿ ಆಗ ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು.