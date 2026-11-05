ಬುಲಂದ್ಶಹರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗ ಸಿಗದೆ, ಬ್ರಿಜ್ಭೂಷಣ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಶಾಸಕಿ ಬ್ರಿಜ್ಭೂಷಣ್ ಅವರ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯವೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಬುಲಂದ್ಶಹರ್(ನ.05): ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬುಲಂದ್ಶಹರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯೊಂದರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗ ಹುಡುಕಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಿಜ್ಭೂಷಣ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬುಲಂದ್ಶಹರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖುರ್ಜಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವರು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಶಾಸಕಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಾಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾರೂ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ . ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬ್ರಿಜ್ಭೂಷಣ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅದು ಬ್ರಿಜ್ಭೂಷಣ್ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಕುಳಿತಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಆಯೋಜಕರ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಕೆಲವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ತಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬ್ರಿಜ್ಭೂಷಣ್ ಅವರೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಿಜ್ಭೂಷಣ್ಗೆ ಶಾಸಕಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಗ್ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ
ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೊಂದು ದೃಶ್ಯವೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬ್ರಿಜ್ಭೂಷಣ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬ್ರಿಜ್ಭೂಷಣ್ ಅವರು ಶಾಸಕರ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ದೃಶ್ಯವೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರ ಶಾಸಕಿ ಬ್ರಿಜ್ಭೂಷಣ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಬ್ರಿಜ್ಭೂಷಣ್ ಅವರು ಆ ಶಾಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ವಾಗತದ ದೃಶ್ಯಗಳೂ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ
ಬ್ರಿಜ್ಭೂಷಣ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್, ಸಾಕ್ಷಿ ಮಲಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು. 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 3ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಐವರು ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಜ್ಭೂಷಣ್ ಅವರನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಪರ ವಕೀಲರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ವೇದಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೋವೇ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಲ್!
ಖುರ್ಜಾ ಸಮೀಪದ ಫಿರೋಜ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 19ನೇ ಮಹಾರಾಜ ಸೂರಜ್ಮಲ್ ಕೇಸರಿ ಕುಸ್ತಿ ದಂಗಲ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹುತಾತ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ (ಐಪಿಎಸ್) ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಡೆದ ಈ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜೇತರಿಗೆ 81 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಜ್ಭೂಷಣ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಆಸನ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಜ್ಭೂಷಣ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸ್ವಾಗತದ ದೃಶ್ಯಗಳೇ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಗೌರವ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿನ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಜ್ಭೂಷಣ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ವಿವಾದಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.