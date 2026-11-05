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- ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥೆ 'ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ರಾಮನೇ ಎಲ್ಲಾ.. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಸತ್ಯ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ?!
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥೆ 'ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ರಾಮನೇ ಎಲ್ಲಾ.. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಸತ್ಯ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ?!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಶ್ ಎಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್, ಮಾಸ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಖಡಕ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು. ಆದರೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ವೇಷಭೂಷಣ ಅಥವಾ ಗೆಟಪ್ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ತೆರೆಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ.. ಅದೇನು ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ..
Yash as Ravana Performance, Ranbir Kapoor as Rama and Sai Pallavi as Sita Role Compairison: ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಅಬ್ಬರ! ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫಿದಾ!
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಿದೆಯೋ, ಅಷ್ಟೇ ಕುತೂಹಲ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೂ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾವಣನಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿರುವ ರಾಕಿ ಭಾಯ್!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಶ್ ಎಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್, ಮಾಸ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಖಡಕ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು. ಆದರೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿರುವ ರೀತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ವೇಷಭೂಷಣ ಅಥವಾ ಗೆಟಪ್ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ತೆರೆಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ರಾವಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆತನ ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ರಾಜನ ಖಡಕ್ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಅಭಿನಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದು, ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಈ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗದಂತೆ 'ಶಾಂತಿ ಹೋಮ' ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಳಿಕ ರಾಮಾಯಣ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯಶ್, ಇದೀಗ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಎಂದು ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ, ಸೀತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರಾವಣನಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ!
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರೆ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಮೂಲ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಛಾಯೆಯ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದೇ ಅಂಶವನ್ನು ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಕಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರಾವಣನ ಅಬ್ಬರವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಭಾಗ, ಅಂದರೆ 'ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್-1' ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟೂ 4000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದ 2 ಭಾಗಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿವೆ ಎಂದಿದ್ದು, ಇದೀಗ 2000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ರಾಮಾಯಣ-1 ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂಲಗಳಿಂದ 1150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತೆ, ಇನ್ನುಳಿದ 850 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಲು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಗರಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಾರ ಸಾಕು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ; ಕನ್ನಡದ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಟ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರು ಈ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಳಿಕ ನಟ ಯಶ್ ಅವರ ನಟನೆ ಹಾಗೂ ರಾವಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ನಟನೆಉ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಮೌಳಿಯಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶಕರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ:-
ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ (ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್) ಅವರು ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಟ ಯಶ್ ಅವರು ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ (ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ) ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕರು: ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ
ಪ್ರಮುಖ ತಾರಾಗಣ: ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಗೂ ಯಶ್
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