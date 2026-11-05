‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ನಡುವೆ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ಹನುಮಂತನ ಪಾತ್ರದ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗ 2 ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಪೈರಸಿ ವಿವಾದದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ, ನೂರಾರು ಕಲಾವಿದರ ಶ್ರಮ, ಸಾವಿರಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಕೊಡುಗೆ… ಹೀಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈಗ ಪೈರಸಿ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹನುಮಂತನ ಪಾತ್ರದ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ದೃಶ್ಯ!
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’ಕ್ಕೆ ಲೀಕ್ ಆತಂಕ!
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್ - ಭಾಗ 1’ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಧೂರಿ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪೈರಸಿ ಕುರಿತ ವರದಿಗಳು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆಲವು ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಂತ್ರಜ್ಞರವರೆಗೆ ನೂರಾರು ಜನರ ಶ್ರಮ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೈರಸಿ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚುವುದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
‘ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್’ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹಾರುವ ಹನುಮಂತ; ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ!
ಇನ್ನು ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹನುಮಂತನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
‘ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾ ಹನುಮಂತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ದೃಶ್ಯದ ತುಣುಕು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ಹನುಮಂತನ ಅವತಾರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
‘ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗ 2’ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ?
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಕಥೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾದ ‘ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗ 2’ರ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 2027ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು 2028ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಹನುಮಂತನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಪೈರಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು?
ಒಂದೆಡೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಧೂರಿತನದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಹನುಮಂತನ ಪಾತ್ರದ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪೂರ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಪೈರಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆಯೇ? ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತುಣುಕೇ ಅಥವಾ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ದೃಶ್ಯವೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’ದ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಪೈರಸಿ ವಿವಾದವೂ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.