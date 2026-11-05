ಕರಾವಳಿ ಬೆಡಗಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆಗೆ ಸಂಗಾತಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಮುಖ್ಯವಂತೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿಯ ಈ ಹಿಂದಿನ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗುವ ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವವರೇ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆಗೆ ಇಷ್ಟವಂತೆ! ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹುಡುಗ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಲೋಚನೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಲುಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ತಾನು ಆಕರ್ಷಿತಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕರಾವಳಿ ಬೆಡಗಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳೇನು?
ಸೌತ್ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್, ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮೋಡಿ ಮಾಡುವ ಈ ನಟಿಗೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಬರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಲುಕ್ ಅಲ್ಲವಂತೆ. ಬದಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರಂತೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಲುಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡುವ ಹುಡುಗಿ ನಾನಲ್ಲ ಎಂದ ಪೂಜಾ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಂವಾದವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸದ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರವೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿದೆ. ಪೂಜಾ ಸದಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಓದುತ್ತೀಯ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜಾ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವೇ ಈಗ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗಂಡಸರನ್ನು ಕೇವಲ ಅವರ ಹೊರನೋಟ ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಎದುರಿಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಧಾರೆ ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಳಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್, ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಯುವಕರು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ದೇಹ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಇದೀಗ ಈ ಮಾತುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಕರಾವಳಿಯ ಬೆಡಗಿ, ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಬುಟ್ಟಬೊಮ್ಮ!
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಮೂಲದ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅವರು, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬೇರಿನೊಂದಿಗಿನ ನಂಟನ್ನೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನ 'ಮುಗಮೂಡಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಪೂಜಾ, ನಂತರ ತೆಲುಗಿನ 'ಮುಕುಂದ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಅವರು, 2016ರಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಜೊತೆಗಿನ 'ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೊ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್!
ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯದ 'DJ: ದುವ್ವಾಡ ಜಗನ್ನಾಥಂ' ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಅವರ ಗ್ಲಾಮರ್ ಹಾಗೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ನಂತರ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಭಿನಯದ 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ' ಚಿತ್ರದ 'ಜಿಗೇಲು ರಾಣಿ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದರು. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ 'ಅರವಿಂದ ಸಮೇತ ವೀರ ರಾಘವ', 'ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಪ್ರಭಾಸ್, ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ!
2019ರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ 'ಮಹರ್ಷಿ' ಸಿನಿಮಾ ಪೂಜಾ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಯಿತು. ನಂತರ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆಗಿನ 'ಅಲಾ ವೈಕುಂಠಪುರಮುಲೋ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಬುಟ್ಟಬೊಮ್ಮ' ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರ ನಡುವೆ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅಖಿಲ್ ಜೊತೆ 'ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್', ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ 'ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೂಜಾ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಗಿಂತ ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಡೆಗೇ ಗಮನ!
ಇನ್ನು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂಗಾತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಆತನ ಆಲೋಚನೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಪೂಜಾ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಇರಬೇಕಾ? ಅದೇ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆ!