ನಟ ಸೂರ್ಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 3 ಬಾರಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಸೂರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾಯಕಿಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಲು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಮಾತ್ರ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ನಾಯಕಿ ಯಾರು? ಕಾರಣವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್.
ಹೀರೋ ಸೂರ್ಯ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳು
ಕಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಸೂರ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು 'ಸೀನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಲಯಾಳಂ ಬ್ಯೂಟಿ ನಜ್ರಿಯಾ ನಜಿಮ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಜ್ರಿಯಾ
ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ರೆ ಯಾವ ನಾಯಕಿಯಾದ್ರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ 3 ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ನಜ್ರಿಯಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಕಥೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಡೆಗೂ 4ನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 'ಸೀನ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಜ್ರಿಯಾ ಓಕೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಜ್ರಿಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ
12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸೂರ್ಯ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಜ್ರಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೀತು ಮಾಧವನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸೀನ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ತಮ್ಮ 2ಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹಿಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
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