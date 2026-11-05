ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅಥಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ 34ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪತಿ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಈ ಜೋಡಿ, ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ 'ಎವಾರಾ ವಿಪುಲಾ ರಾಹುಲ್' ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.05): ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅಥಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದು ತಮ್ಮ 34ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಪತಿ, ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಪತ್ನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋವೊಂದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಥಿಯಾ ಅವರ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಹುಲ್, ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
"ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತೀಯ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತೀಯ. ನೀನು ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಲವ್ ಯೂ" ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಥಿಯಾ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯನ್ನೂ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪತಿ ರಾಹುಲ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಅಥಿಯಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ
ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅಥಿಯಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೋಷಕರಾಗುವವರೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟಿ, "ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರ್ಸನ್, ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
2019ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ; 2023ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ
ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಅಥಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2019ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರ ಮೂಲಕ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದು, ಅದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಈ ಜೋಡಿ 2023ರಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಥಿಯಾ ಅವರ ತಂದೆ, ನಟ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಖಂಡಾಲಾದ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಹಾಗೂ ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಮಗಳಿಗೆ 'ಎವಾರಾ ವಿಪುಲಾ ರಾಹುಲ್' ಎಂದು ನಾಮಕರಣ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ದಂಪತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ 'ಎವಾರಾ ವಿಪುಲಾ ರಾಹುಲ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅವರ 33ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಮಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ದಂಪತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. 'ಎವಾರಾ' ಎಂದರೆ ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇನ್ನು 'ವಿಪುಲಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಮಗುವಿನ ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
'ಹೀರೋ', 'ಮುಬಾರಕನ್' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಅಥಿಯಾ
ಅಥಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ 'ಹೀರೋ' ಮತ್ತು 'ಮುಬಾರಕನ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದೇಬಮಿತ್ರ ಬಿಸ್ವಾಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮೋತಿಚೂರ್ ಚಕ್ನಾಚೂರ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ, ವಿಭಾ ಛಿಬ್ಬರ್, ನವ್ನಿ ಪರಿಹಾರ್, ವಿವೇಕ್ ಮಿಶ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 36 ವರ್ಷದ ಪುಷ್ಪಿಂದರ್ ತ್ಯಾಗಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ತವರು ನಗರ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಆತನಿಗೆ, ತಾನಿರುವ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುವ ತನಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನಿತಾ 'ಅನಿ' ಅವಸ್ಥಿ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಾಳೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಆಸೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅನಿತಾ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಿಂದರ್ ನಡುವಿನ ಕಥೆಯೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ತಿರುಳು.