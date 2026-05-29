India News Live Updates: ಭಾರತದ ಹೊಸ ಪರ್ವ, ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಸ್ತು, ರೈಲು ಓಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರೀ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜೂ.21ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ನೀಟ್ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದೋಷರಹಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ನೆರವು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.
₹10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಒಡೆಯ ಅಂಬಾನಿ ಸತತ 6ನೇ ವರ್ಷ ವೇತನ ಪಡೀಲಿಲ್ಲ
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಮೂಹದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ (69) ಸತತ 6ನೇ ವರ್ಷವೂ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ವೇತನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಮುಕೇಶ್ ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನವನ್ನು 15 ಕೋಟಿ ರು. ದಾಟದಂತೆ ಮಿತಿ ಹೇರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವೇತನ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷವೂ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕೇಶ್ ಸ್ವತಃ 1.61 ಕೋಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಕಂಪನಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 664.5 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಶೇ.50.07ರಷ್ಟು ಷೇರು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಒಟ್ಟು 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರು. ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.