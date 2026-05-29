ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಮಾನ, ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ಮುಂದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ!
ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್, ಟ್ರಾವೆಲ್ಪೋರ್ಟ್ & ಎಐ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಐ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಕೈಜೋಡಿಸಿವೆ. ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ನ 'ಕ್ಲೌಡ್' ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ ಬಳಸಿ, ಟ್ರಾವೆಲ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧುನೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಐ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (Artificial Intelligence - AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹೊಸ ಅಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಇದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ (Travel and Tourism) ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಐ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್' (Cognizant), ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 'ಟ್ರಾವೆಲ್ಪೋರ್ಟ್' (Travelport) ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಐ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್' (Anthropic) ಕೈಜೋಡಿಸಿವೆ. ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟ್ರಾವೆಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಸೇವೆ ನೀಡುವುದು ಈ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜಂಟಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ ಈ ಹೊಸ ಎಐ ಮೈತ್ರಿ?
ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವದಕ್ಷ 'ಕ್ಲೌಡ್' (Claude AI) ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ 'ಟ್ರಾವೆಲ್ಪೋರ್ಟ್'ನ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಪುನರ್ ರೂಪಿಸಲಿದ್ದು, ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (Airlines), ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ (OTAs) ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯೇನು? ಎಐ ನೀಡಲಿರುವ ಪರಿಹಾರವೇನು?
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೌಡ್ನಂತಹ ಎಐ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಆಂತರಿಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು (Backend Systems) ಇನ್ನೂ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಆಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಇದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂತರವನ್ನು (Tech Gap) ಇಲ್ಲದೂಡಿಸಲು ಈ ಹೊಸ ಮೈತ್ರಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
1. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಉಳಿತಾಯ:
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಹಠಾತ್ ರದ್ದಾದ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು, ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ರೂಟ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವುದು) ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಎಐ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತೀ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಾಲರ್ ಹಣ ಉಳಿಯಲಿದೆ.
2. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ:
ಆನ್ಲೈನ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಎಐ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, "ನನಗೆ ನಾಳೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಲು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕು" ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ಎಐ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ನಾಯಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್, "ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯಾರು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾವೆಲ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒದಗಿಸಲು ನಾವು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ನ 'ಕ್ಲೌಡ್ ಎಐ' ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ ಟ್ರಾವೆಲ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಸಿಇಒ ಜಾನ್ ಮ್ಯಾಂಗೆಲಾರ್ಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಎಐ ಎನ್ನುವುದು ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಲ್ಲ, ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೆದುರು ಲೈವ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರ ಡೇಟಾ ಭದ್ರತೆಯ (Data Security) ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಲಯನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಿಚ್ ಒ'ಕಾನ್ನೆಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಟ್ರಾವೆಲ್ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ 'ಕ್ಲೌಡ್' ಎಐ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ," ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಮೊದಲ ಅನುಭವ!
ಇದು ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ. ಟ್ರಾವೆಲ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಡೀ 'ಟ್ರಿಪ್ ಸರ್ವೀಸಸ್' (ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಫಂಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾಗತಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ (2026) ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದರ ಮೊದಲ ಹಂತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇಡೀ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಲblueprint ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
