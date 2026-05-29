ಇನ್ಸ್ಟಾ, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ: ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ- ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಆ್ಯಪ್ಗಳಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಬಳಕೆದಾರರು ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ವಿಶೇಷ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಕಸ್ಟಮೈಸೇಶನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದ ಬದುಕೇ ಇಲ್ಲ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಬದುಕೇ ದುಸ್ತರ ಎನ್ನಿಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂದಿನದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಬೇಕಾದರೂ ಬಿಟ್ಟಾರು, ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಫೋನ್ ನೋಡದೇ ಇರಲು ಆಗಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಚಟಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿರುವವರು ಹಲವರು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ, Instagram, WhatsApp ಮತ್ತು Facebook ಇಲ್ಲದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷವೂ ಇರಲಾಗದ ಎಂದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಳಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ
ಹಾಗೆಂದು ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಓದಿ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೆಟಾ ಮೂರು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೂ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಇಂತಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ (Subscription) ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೋಜನೆ
ಮೆಟಾದ ಉತ್ಪನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ನವೋಮಿ ಗ್ಲೀಟ್, ಕಂಪೆನಿಯು ತನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು AI ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟಾ ಕಂಪೆನಿಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, "ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು Facebook Plus, Instagram Plus ಮತ್ತು WhatsApp Plus ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
₹290 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಯೋಜನೆಗಳು
ಮೆಟಾ ಹೇಳುವಂತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ಲಸ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ $3.99 (ಸರಿಸುಮಾರು ₹380) ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ, ಆದರೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ $2.99 (ಸರಿಸುಮಾರು ₹290) ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಕಸ್ಟಮೈಸೇಶನ್, ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಾಗಿ ವರ್ಧಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಚಂದಾದಾರರು ಕಥೆಗಳು, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಿನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು
ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ವರ್ಧಿತ ಸ್ಟೋರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೈಯಕ್ತೀಕರಣ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥೀಮ್ಗಳು, ಕಸ್ಟಮ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ ಚಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮೆಟಾ ಒನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ವಿವಿಧ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. AI-ಕೇಂದ್ರಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಹೇಳಿದೆ.
