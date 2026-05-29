ಕೋಲ್ಕತಾ (ಮೇ.29) ತಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದೆ ಕಾಕೋಲಿ ಘೋಷ್‌ ಗುರುವಾರ ಲೋಕಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಕೋಲಿ ಘೋಷ್ ಪತ್ರದಲ್ಲೇನಿದೆ?

ಕಲ್ಯಾಣ್‌ ಸಂಸದೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ತ್ರೀದ್ವೇಷದ ವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಔಪಚಾರಿಕ ದೂರು ನೀಡಲು ಸ್ಪೀಕರ್‌ ಅನುಮತಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಇತರ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳಾ ಸಂಸದರ ಮೇಲೂ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಕೋಲಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿನಿಂದ ಟಿಎಂಸಿ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ

ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿಯ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ದೋಷದ ಗೆರೆಗಳ ಜತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಅಸಮಾಧಾನದ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನಡುವೆ ಸಂಸದೆ ದೂರು ಬಂದಿದೆ.

ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿಂದ ಬಹಿರಂಗ ಅಸಮಾಧಾನ, ಟೀಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಚುನಾವಣಾ ಹಿನ್ನಡೆಯ ನಂತರ ದಸ್ತಿದಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಈ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ