ಬಟ್ಟೆ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ದೆಹಲಿಯ 26 ವರ್ಷದ ಮಾಡೆಲ್, ಎರ್ನಾಕುಲಂನ ನಿಷಿದ್ಧ ಕ್ವಾರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು 30 ಅಡಿ ಆಳದಿಂದ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಟ್ಟೆ ಜಾಹೀರಾತೊಂದರ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ದೆಹಲಿಯ 26 ವರ್ಷದ ಮಾಡೆಲ್ ಎರ್ನಾಕುಲಂನ ಪೆರುಂಬವೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತರನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ದಿವ್ಯಾಂಶು ಜೋಶಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಉಡುಪು ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಯ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಮನೋರಮಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಕುರುಪ್ಪುಂಪಾಡಿ ಬಳಿಯ ಮುದಕ್ಕುಳ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪೆಟ್ಟಿಮಲ ಬಂಡೆ ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕ್ವಾರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಮೂಲವು 100 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಬಂಡೆಗಳ ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಅನಾಹುತ
ಬಕ್ರೀದ್ಗಾಗಿ ಕಚೇರಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ತಂಡವು ಪಂಚಾಯತ್ನಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕೊಡನಾಡ್ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಗುರುವಾರ, ತಂಡದ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಂದಾಗ, ತಂಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ದಿವ್ಯಾಂಶು ಜೋಶಿ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದರು. ಆಗ ಅವರು ಕ್ವಾರಿಯ ಆಳವಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಳುಗಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
30 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ
ಕೇರಳ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗಮಿಸಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದವು. ದಿವ್ಯಾಂಶು ಜೋಶಿ ಸುಮಾರು 30 ಅಡಿ ಆಳದಿಂದ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಪೆರುಂಬವೂರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.