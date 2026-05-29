ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಾಕಿನಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೊಬ್ಬರು ಮಗಳ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಭಾವಿ ಅಳಿಯನ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಲನಾ ನಡವಳಿಕೆಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕನ್ನಡಿ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ಅವರು, ಅಳಿಯನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಲನ್ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ನಿರಾಳರಾಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯ್ಡುಪಾಲೆಂ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಹೆಣ್ಣ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಎನ್ನುವುದು ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರ ಆಸ್ತಿ-ಅಂತಸ್ತು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವುದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ. ಆದರೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಾಕಿನಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಭಾವಿ ಅಳಿಯನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ನಡೆಸಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆಯೊಂದು ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ತನಗಾಗಲಿರುವ ಅಳಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ತಂದೆ ನೇರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ!
ಕಾಕಿನಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 55 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಭಾವಿ ಅಳಿಯನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಾಹನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ (Traffic Challans) ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆಯಾ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ವತಃ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಸ್ತೆ ನಡವಳಿಕೆಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕನ್ನಡಿ: ತಂದೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಂಬಿಕೆ
ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಅಳಿಯನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಈ ತಂದೆಗೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣವಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಾಲನಾ ನಡವಳಿಕೆಯು (Driving Behavior) ಆತನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಿಸ್ತು, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದರು.
ಭಾವಿ ವರನು ಅತಿವೇಗದ ಚಾಲನೆ (Over-speeding), ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು (Drunk and Drive) ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಭಾವಿ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಾರು ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ (Registration Numbers) ಮಂಗಳವಾರ ರಾಯುಡುಪಲೆಂ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು.
ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹುಡುಕಾಟ
ಪೊಲೀಸರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಳಕಳಿಯಿದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹತ್ತಾರು ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ, ಮಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮುದ್ದಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ (Single Parent) ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಅವಳು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಸತತ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ ಮಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ನಿರಾಳರಾದ ತಂದೆ; ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಶ್ಲಾಘನೆ
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಪರೂಪದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು, ಆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದಂಡದ ಚಲನ್ಗಳಾಗಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾವಿ ಅಳಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಾನೂನು ಪಾಲಕ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ನಾಗರಿಕ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ತಂದೆ, ನಿರಾಳವಾಗಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಇಡೀ ಘಟನೆಯನ್ನು "ಅಪರೂಪ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಂತನಶೀಲ ನಡೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಟಿಐ (PTI) ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, "ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿನಂತಿ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದಿತು. ಆದರೆ, ತನ್ನ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆ ತಂದೆ ತೋರಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತದ್ದು. ನಾವು ಅವರ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಿಸ್ತು ಕೂಡ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಆಂಧ್ರದ ತಂದೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.