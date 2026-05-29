ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಹೀನಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ, ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ (ಮೇ.29): ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (rishabh pant) ಅವರ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಯಣ ಅತ್ಯಂತ ದುರಂತಮಯವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ (IPL 2026) ಪ್ರಸಕ್ತ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಹೀನಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಂತ್ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (Lucknow Super Giants) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ತಾವು ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಟೂರ್ನಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಹತಾಶೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂತ್ ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಪಂತ್ ಅವರು ನಾಯಕತ್ವ ತ್ಯಜಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಸೀಸನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದವರಿಗೆ ಪಂತ್ ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನದ ಸುಳಿವು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ತಂಡದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಧ್ವನಿಗಳು (ಹಲವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ) ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ತಮಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಂತ್ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಜಸ್ಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗರ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಾಮ್ ಮೂಡಿ, ಸಹಾಯಕ ತರಬೇತುದಾರ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲೂಸ್ನರ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಅವರಂತಹ ದೈತ್ಯರಿದ್ದರು. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ, ಪಂತ್ಗೆ ಈ ಜಂಟಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಹಲವು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಲಹೆಗಳಿಂದ ಪಂತ್ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದರು, ಅತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪಂತ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು. "ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ" ಎಂದು ಪಂತ್ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯೇ ತಂಡದ ಒಳಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಟೂರ್ನಿ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು!
ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಪಂತ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅಸಲಿ ಸಮಾಚಾರವೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲೇ (ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ) ತಾವು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವುದಾಗಿ ಪಂತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಪಂತ್ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಂತ್ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಸೀಸನ್ ಮುಂದುವರಿದಂತೆಲ್ಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳ ನಂತರ ಲಕ್ನೋ ಅವರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
ನಾಯಕನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ (Autonomy) ಪ್ರಶ್ನೆ
ಈ ಇಡೀ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ನಾಯಕನಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ (Instincts) ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಂಬುವ ನಾಯಕ. ಡಗೌಟ್ನಿಂದ ಬರುವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗಿಂತ ಮೈದಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಾವೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡು ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಲು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಹಿಂದೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC) ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳ ಸಲಹೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಪಂತ್ ತಮ್ಮದೇ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ತೀರಾ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಡತೊಡಗಿತ್ತು.
ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಒಂದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರ!
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ವೇಳೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಂತ್ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಯಿತು. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಪಂತ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೂರನ್ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತ್ಗೆ ಅನುಮಾನವಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರನ್ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅದೇ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬದೋನಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಪಂತ್ ವಾದಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಂತ್ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಿ ಪೂರನ್ ಅವರನ್ನೇ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಜಗಳವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಂಗ್ ತತ್ವಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಒತ್ತಡ!
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ನಾಯಕತ್ವದ ಸವಾಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಆಗಿತ್ತು. ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತಂಡದ ಸೋಲು ಅವರ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿತ್ತು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಪಂತ್ ಈಗ ಕಷ್ಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರೂ ಮಾದರಿಯ ನಿಯಮಿತ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಪಂತ್, ಸದ್ಯ ಭಾರತದ ವೈಟ್-ಬಾಲ್ (ಟಿ20 ಮತ್ತು ಏಕದಿನ) ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ವೈಸ್-ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ನಾಯಕತ್ವವು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅನಗತ್ಯ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಅವರ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಐಪಿಎಲ್ ನಾಯಕತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಂಡು ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಳೆ ಹರಿಸಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಯಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ.
ಲಕ್ನೋ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಹಾ ಪುನರ್ರಚನೆ ಪರ್ವ!
ಪಂತ್ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿರುವುದು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಾಯಕತ್ವ ಬಿಟ್ಟರೂ ಪಂತ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ತಂಡದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ನೋ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಲಕ್ನೋದ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕ ಯಾರು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಮತ್ತು ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಷ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಅನುಭವ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಜಸ್ಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಅವರ ಅವಧಿಯೂ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ಲಕ್ನೋ ಹೊಸ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ತ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾದಿ ಮುಗಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಅಂಜಿಕೆಯಿಲ್ಲದ (Fearless) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಭವವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.