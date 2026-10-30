08:28 AM (IST) Oct 30

India News Live Flavio Bolsonaro - ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ ಎಲೆಕ್ಷನ್‌ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಟ್ರಂಪ್ ಆಪ್ತ ಬೊಲ್ಸೊನಾರೋ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪರಾರಿ!

How Brazil's Bolsonaro Fled To US: ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲುಂಡ ಬಲಪಂಥೀಯ ನಾಯಕ ಫ್ಲಾವಿಯೊ ಬೊಲ್ಸೊನಾರೋ ಸುಪ್ರೀಂ ಆದೇಶ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಬಳಸಿ ಅವರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಿಯಾಮಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

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