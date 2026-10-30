How Brazil's Bolsonaro Fled To US: ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲುಂಡ ಬಲಪಂಥೀಯ ನಾಯಕ ಫ್ಲಾವಿಯೊ ಬೊಲ್ಸೊನಾರೋ ಸುಪ್ರೀಂ ಆದೇಶ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಬಳಸಿ ಅವರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಿಯಾಮಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
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- India News Live: Flavio Bolsonaro - ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಟ್ರಂಪ್ ಆಪ್ತ ಬೊಲ್ಸೊನಾರೋ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪರಾರಿ!
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India News Live: Flavio Bolsonaro - ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಟ್ರಂಪ್ ಆಪ್ತ ಬೊಲ್ಸೊನಾರೋ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪರಾರಿ!
ಸಾರಾಂಶ
ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ: ಭಾರತದ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎನ್ವಿಎಸ್-03 ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಇಸ್ರೋ ಶುಕ್ರವಾರ ಉಡ್ಡಯನ ಮಾಡಲಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಉಡ್ಡಯನ ನೆಲೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11.51ಕ್ಕೆ ಉಪಗ್ರಹ ಹಾರಿಬಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಇದು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಐಆರ್ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ (ಭಾರತೀಯ ವಲಯ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಉಪಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ)ನ ಭಾಗವಾಗಿ ನಭಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿದೆ. ಎನ್ವಿಎಸ್-03 ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪರಮಾಣು ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದು ಭಾರತೀಯ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಗಡಿಯ ಸುತ್ತಲೂ 1500 ಕಿ.ಮೀ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ
08:28 AM (IST) Oct 30
India News Live Flavio Bolsonaro - ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಟ್ರಂಪ್ ಆಪ್ತ ಬೊಲ್ಸೊನಾರೋ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪರಾರಿ!
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