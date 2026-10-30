ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಗ್ರಾದ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡಲು ಬಾರದ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಹಕನೊಬ್ಬ ವೇಟರ್ಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯದಿಂದ ವೇಟರ್ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಹೋಟೆಲ್ನ ಜಂಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪರಿತೋಷ್ ಲಧಾನಿ ಗ್ರಾಹಕನನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗ್ರಾ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಗ್ರಾದ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬಾರದ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಹಕನೊಬ್ಬ ವೇಟರ್ಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವೇಟರ್ನ ಹೆಸರು ಕಾಂತಿ. ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಂಪೆನಿಯ ಜಂಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪರಿತೋಷ್ ಲಧಾನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿರುದ್ಧ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಮದ
ಕಾಂತಿ ಅವರು, ಹೋಟೆಲ್ನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಕಾಂತಿಗೆ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡಲು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕ ಕೋಪಗೊಂಡು ವೇಟರ್ಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ದುಡ್ಡಿದ ಮದವೇರಿದ ಮನುಷ್ಯರು ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಮಾಯಕರು ಸುಮ್ಮನೇ ಉಳಿಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ.ಅದೇ ರೀತಿ, ವೇಟರ್, ಹೊಡೆತ ತಿಂದರೂ ಹೋಟೆಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂತಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಆಗ್ರಾ ಬಳಿಯ ಹಳ್ಳಿಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಕನಸು ನನಸಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಹಕರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ, ಅವರ ಕೆಲಸ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಮೌನವಾಗಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಕಾಂತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪರಿತೋಷ್, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಅವಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡರು.
ಮುಂದಾದದ್ದು ರೋಚಕ
ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿತೋಷ್ ತಿಳಿದಾಗ, ಅವರು ಗ್ರಾಹಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರು. ಮರುದಿನವೇ ಗ್ರಾಹಕನನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದರರ್ಥ ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿತೋಷ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನೌಕರರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರವಾಗಿದೆ.
ಪರಿತೋಷ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳಿದರು. ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿರುವುದು ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನೌಕರರನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಮಾಣಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ: ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯೇ? ಈ ವಿಷಯದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪರಿತೋಷ್ ಅವರ ಸಂದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಘನತೆಗಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.