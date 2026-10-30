ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಅಂತಲೇ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ!
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಲೆಸ್ ಮಿನಿ ಡ್ರೆಸ್, ಬೋಲ್ಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಲಿ ಹೈರ್ನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಗಳು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
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Image Credit : Instagram
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಬಿಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಜಾನ್ವಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗಂಟ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
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Image Credit : Instagram
ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ 9
ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ ಸೀಸನ್ 9ರ ಮೂರನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ವರುಣ್ ಧವನ್ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಲುಕ್ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಕೋರೈಸುವಂತಿತ್ತು.
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Image Credit : Instagram
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್
ತಮ್ಮ ಈ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಜಾನ್ವಿ, 'ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಡುವುದು ನನಗೆ ಕಷ್ಟ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವಾಗಂತೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ನಗೆಚಟಾಕಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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Image Credit : Instagram
ಜಾನ್ವಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಸಿಕ್ವಿನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲೆಸ್ ಮಿನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಾಪಿ ಶೈಲಿಯ ಈ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ದೇವತೆಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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Image Credit : Instagram
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್
ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವೈವಿ ಶಿಫಾನ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಸಖತ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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Image Credit : Instagram
ಅದ್ಭುತ ಮೇಕಪ್ ಲುಕ್
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ನ್ಯೂಡ್ ಮೇಕಪ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಂಪ್ ನ್ಯೂಡ್-ಬ್ರೌನ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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