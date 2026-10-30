ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಮಲಯಾಳಿ ನಟಿಯರ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಿ ಸುಂದರಿಯರದ್ದೇ ಹವಾ! ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್, ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ರಂತಹ ನಟಿಯರು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಟಿಯರಿಗೂ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಿ ಬೆಡಗಿಯರ ಅದೃಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ!
ಅನುಪಮಾ, ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಮಮಿತಾ ಪಾಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ಇನ್ನೂ ದೂರ!
ನಟಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಾರ್ತಿಕೇಯ 2', 'ಟಿಲ್ಲು ಸ್ಕ್ವೇರ್'ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಕೂಡ 'ಹಲೋ', 'ಚಿತ್ರಲಹರಿ'ಯಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 'ಪ್ರೇಮಲು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ನಟಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆಫರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.
'ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್' ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಘಾತ!
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ಗೆ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ, ಅಂದುಕೊಂಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆತಿಲ್ಲ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನಸ್ವರಾ ರಾಜನ್!
ಹೀಗೆ ಮಲಯಾಳಿ ನಟಿಯರು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಯುವ ನಟಿ ಅನಸ್ವರಾ ರಾಜನ್ ಮಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಇಟ್ಲು ಅರ್ಜುನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಬೆಡಗಿ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಕಾಕಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತ್ ಶೋಭನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ 'ಅಂತಾ ರಾಮುಲೋರು ಚೂಸ್ಕಾಂಟಾರು' ಎಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಿ ನಟಿಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಸ್ವರಾ ರಾಜನ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.