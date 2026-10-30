ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಧ್ಪುರದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋವಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಸುದೀರ್ಘ ಆಡಳಿತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ದೆಹಲಿ: ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ವ್ರತ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಗನಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕರ್ವಾಚೌತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆಯೆ? ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿದೆ.
ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು?
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ಕರ್ವಾಚೌತ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬದದ್ದಲ್ಲ. ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕರ್ವಾಚೌತ್ ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗನಾ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಜೂನ್ 2026 ರದ್ದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಟಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೋಧ್ಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡಾ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗಜಾನನ ಮಹಾರಾಜ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 12 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ, ಅದೇ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ 2026 ಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ವೀಡಿಯೊ ನಿಜವಾದದ್ದು, ಆದರೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಕಾರಣವು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವಂತಿದೆ.
ಕಂಗನಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ?
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಂಗನಾ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 4,400 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಜೂನ್ 11 ರಂದು ಕಂಗನಾ ಅವರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಶಕವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವೈಭವದ ದಶಕವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಕಂಗನಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕಂಗನಾ ಅವರು ಈ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.