ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಲರ್ 2 ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಗಡಿ ದಾಟುವುದು ಈಗಿನ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ ರಜನಿ ಹವಾ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪುವುದು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗಳಿಕೆ?
Jailer 2 Box Office Collection Day 15 Rajinikanth Beats his own 2.0 movie and Creates history in Kollywood. ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್; ಈ ಹಿಂದಿನ '2.0' ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿದ 'ಜೈಲರ್ 2'
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಜೈಲರ್' 2 ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರ ಪೂರೈಸಿದ್ದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಮೊದಲ ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಂಚ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
15ನೇ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ 5.9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಗಳಿಸಿದ್ದ 7.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಶೇಕಡಾ 18.05 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ ಗಳಿಕೆ 429.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಗ್ರೋಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 506.88 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ ಈ ಚಿತ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 95.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಗಳಿಕೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನತ್ತ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವೇಗ ಮುಂದುವರಿದರೆ, 500 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ಮೊದಲ ಕಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಜೈಲರ್ 2 ಪಾತ್ರವಾಗಲಿದೆ.
'2.0' ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಜೈಲರ್ 2
ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಗಳಿಕೆ ಎಂಬ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಜೈಲರ್ 2 ಬರೆದಿದೆ. ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 95.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮ್ಮದೇ ಹಳೆಯ '2.0' ಸಿನಿಮಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆ, ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ '2.0' ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 74.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜೈಲರ್ 2 ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಟಾಪ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:
1. ಜೈಲರ್ 2 – 95.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
2. 2.0 – 74.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
3. ಜೈಲರ್ – 62.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
4. ಅಮರನ್ – 57.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
5. ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್ 1 – 54.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಮೊದಲ ವಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಾರದ ಗಳಿಕೆಯ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೂ, ಸಿನಿಮಾ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಹಿಡಿತ ಕಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಹೊಸ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಜೈಲರ್ 2 ಬಜೆಟ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ವರ್ಡಿಕ್ಟ್
ಸುಮಾರು 350 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಜೈಲರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ. 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಾಜು 79.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ (ROI) ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದರ ಆರ್ಒಐ ಶೇಕಡಾ 22.73 ರಷ್ಟಿದ್ದು, 'ಕೊಯಿಮೊಯಿ' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಪ್ಲಸ್' ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸಾಧನೆಯ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ:
- ಅಂದಾಜು ಬಜೆಟ್: 350 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಮೊದಲ ವಾರದ ಗಳಿಕೆ (8 ದಿನಗಳು): 334.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಎರಡನೇ ವಾರದ ಗಳಿಕೆ: 95.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- 15ನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ: 5.9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಭಾರತದಲ್ಲಾದ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 429.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಭಾರತದಲ್ಲಾದ ಒಟ್ಟು ಗ್ರೋಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 506.88 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಬಂದಿರುವ ಲಾಭ (ROI): 79.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಆರ್ಒಐ ಶೇಕಡಾವಾರು: ಶೇಕಡಾ 22.73
- ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್: ಪ್ಲಸ್
ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಲರ್ 2 ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಗಡಿ ದಾಟುವುದು ಈಗಿನ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ ರಜನಿ ಹವಾ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪುವುದು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ.