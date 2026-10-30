‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಭಾಗ 2028ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಯೋಜನೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲ, ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.
Ramayana to Release Early Morning in Karnataka: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಅಬ್ಬರ; ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾತರ!
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನಾಗಿ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ರಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂಜಾನೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಶ್ ಹೆಗಲಿಗೆ!
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿತರಣೆಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದ್ದೂರಿ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಕುಳಿತು ನೋಡುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಶ್ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ 3D ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಅದ್ಭುತ ಲೋಕವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಿಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಿಸ್ನಲ್ಲಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಅದ್ದೂರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶ್, ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಲಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡಿಗರೂ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಅಬ್ಬರ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರವೂ ಒಂದು. ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ರಾವಣನಾಗಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಶಕಂಠ ರಾವಣನ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಲುಕ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಶ್ ನೀಡಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಭಾಗ 2028ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಯೋಜನೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲ, ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಮಾಡುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ರಾಮನಾಗಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಎಷ್ಟು ಮೋಡಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ.