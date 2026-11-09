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- India Latest News Live: ಪಂಪಾದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ, ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆಯಬೇಡಿ: ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೇರಳ ಸಚಿವ ಮನವಿ
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India Latest News Live: ಪಂಪಾದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ, ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆಯಬೇಡಿ: ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೇರಳ ಸಚಿವ ಮನವಿ
ಸಾರಾಂಶ
ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ: ‘ಶಬರಿಮಲೆಯ ಪವಿತ್ರ ಪಂಪಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿ’ ಎಂದು ಕೇರಳ ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಚೆನ್ನಿತಾಲ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ನ.17ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಂಡಲಕಲಾ-ಮಕರವಿಳಕ್ಕು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ. ಪಂಪಾ ನದಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ. ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದ ನಂತರ ಉಗುಳಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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