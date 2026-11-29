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- India Latest News Live: ಸೋನಿಯಾಗೆ ಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ಮತದಾನ ಹಕ್ಕು! ದಿಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತನಿಖಾ ವರದಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿನಾಯಕಿಗೆ ಎದುರಾಯ್ತು ಹೊಸ ಸಂಕಷ್ಟ
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India Latest News Live: ಸೋನಿಯಾಗೆ ಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ಮತದಾನ ಹಕ್ಕು! ದಿಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತನಿಖಾ ವರದಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿನಾಯಕಿಗೆ ಎದುರಾಯ್ತು ಹೊಸ ಸಂಕಷ್ಟ
ಸಾರಾಂಶ
ಕೋಲ್ಕತಾ: ಗೋವಾ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ. ಬಂಗಾಳದ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕಾರಣ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಿಸ್ಲಿರಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವರದಿಗೆ ಬಿಲ್ಲೆರಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
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ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಗಾಳದ ಜಲಪೈಗುರಿ ತೆಲಿಪಾರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಲ್ಲೆರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದ 'ಬ್ಯಾಚ್ PB201' ನೀರಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 'ಕೋಲಿಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ' ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಲ್ಯಾಬ್ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಬಿಸ್ಲರಿ, ಅದೇ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು 2 ಸ್ವತಂತ್ರ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ದಾಗ ಅವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದೆ.
08:13 AM (IST) Nov 29
India Latest News Live 29 November 2026 ಸೋನಿಯಾಗೆ ಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ಮತದಾನ ಹಕ್ಕು! ದಿಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತನಿಖಾ ವರದಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿನಾಯಕಿಗೆ ಎದುರಾಯ್ತು ಹೊಸ ಸಂಕಷ್ಟ
ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು 1983ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ 1980ರಿಂದಲೇ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿತ್ತು ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸೋನಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ.Read Full Story
08:11 AM (IST) Nov 29
India Latest News Live 29 November 2026 ವಿಮಾನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಗುತ್ತಿರೋ ವೇಳೆಯೇ ಭೂಕಂಪ; ಎದೆ ಝಲ್ ಎನ್ನಿಸೋ ದೃಶ್ಯ Shocking Video
ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿಮಾನ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ 5.0 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಪೈಲಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಕಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.Read Full Story