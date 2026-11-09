2008ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದ ತಮಿಳಿನ 'ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರಂ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಕಲಾವಿದ ಮರಿಮುತ್ತು ಇದೀಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಳಿಕ ರೇಡಿಯೋ ರಿಪೇರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಲಸ..
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕರೆ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ ತೆರೆಮೇಲೆ ಮಿಂಚಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕು ಸದಾ ಸುಗಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಇದೀಗ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಬದುಕಿನ ಕಥೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ನಟ, ಈಗ ಆಟೋ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
'ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರಂ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ನಟ!
ಈ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಟ ತಮಿಳು ಕಲಾವಿದ ಮರಿಮುತ್ತು. 2008ರಲ್ಲಿ ಎಂ. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದ 'ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರಂ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ಅನಂತಪುರಂ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಜೈ, ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಸಮುದ್ರಕನಿ, ಸ್ವಾತಿ ಹಾಗೂ ಗಂಜಾ ಕರುಪ್ಪು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಿಮುತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯದೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳತ್ತ ಮುಖ!
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಯಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮರಿಮುತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದವು. ಆದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕೂರುವ ಬದಲು, ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯದ ದಾರಿಯನ್ನು ತಾವೇ ಕಂಡುಕೊಂಡರು.
ಮೊದಲು ರೇಡಿಯೋ ರಿಪೇರಿ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಆಟೋ ಚಾಲನೆ ಕಲಿತು ಆಟೋ ಓಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯದೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮರಿಮುತ್ತು ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಆಟೋಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಕಲಾವಿದ ಈಗ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಹಲವರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ದುಡಿದು ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟನಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣದೆ, ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮರಿಮುತ್ತು ಅವರ ಕಥೆ ಹಲವರ ಮನಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನ ಬೆಳಕು-ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದ ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದ ಮರಿಮುತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.