ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸಾಮ್ಯತೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ನವದೆಹಲಿ(ನ.06): ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಮುನ್ನ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಮಹತ್ವದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಮುನ್ನ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್, ಆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು 'ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡ ಅನುಭವ'ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ದೇಶಗಳ ಪರ ಆಡಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಮ್ಯತೆಗಳಿದ್ದವು. ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಅನುಭವಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ತಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದು ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಬಿಯರ್ಸ್' (Between Two Beers) ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಬಳಿಕವೇ ತಾವು ನಿವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
"ನಾನು ನಂಬುವ ಮತ್ತು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವ ಹಲವು ಜನರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ವಿರಾಟ್ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೆ. ಅದು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡ ಅನುಭವದಂತಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಂಡೆವು" ಎಂದು ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ವಿರಾಟ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಂತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೂ ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೂ ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎರಡು ಸಮಾನಾಂತರ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಂತಿತ್ತು. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜಗತ್ತುಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವಿತ್ತು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಮುಗಿಸಿ ಕರೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಂದರು. ಆಗ ತಾವು ನಿವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಆ ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಂದರು. ಆಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ, 'ಇದು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಮಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ" ಎಂದು ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಯೇ ಬದಲಾಗಿತ್ತು!
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ತಮ್ಮ ವಿಧಾನ, ಆಟದ ಬಗೆಗಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಗುರಿಯ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಾನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಬೇಕು? ನನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬೇಕು? ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದೆವು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬದಿಗಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ" ಎಂದು ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಆತುರದ ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆಟದ ಬಗೆಗಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಸಿಗುವ ಖ್ಯಾತಿ, ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು. ಆದರೆ, ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನೀವು ಆಡುವ ಕ್ರೀಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.