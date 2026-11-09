ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಡತಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಗಾರ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ವಿವಾಹ ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್, ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಜರುಗಲಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ: ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಒಡತಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಅವರು ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತಗಾರ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಜೊತೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 10 ಮತ್ತು 11 ರಂದು ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧ್ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ದಂಡೇ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಜೊತೆ ಗ್ರೀಸ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮತ್ತು ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಕೂಡ ಗ್ರೀಸ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದುಬೈ ಮೂಲಕ ಗ್ರೀಸ್ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 10 ಮತ್ತು 11 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಆಚರಣೆಗಳ ನಂತರ, ನವೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾರನ್ ಕುಟುಂಬವು ಅತಿಥಿಗಳ ವಿಮಾನಗಳು, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು, ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ತಂಡ ಗೆದ್ದರೆ ಸಂತೋಷ, ಸೋತರೆ ನಿರಾಶೆ.. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಭಾವನೆಗಳು ಮೀಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಕಾವ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಸಹಜ. ನನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭಾವನಾತ್ಮಕರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಇಡೀ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸೋಲುಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದರು.
ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಆರತಕ್ಷತೆ
ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಂತರ.. ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಾವ್ಯಾ ಅವರ ಪೋಷಕರಾದ ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಮಾರನ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಾದ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಆರತಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಥಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ತಂದೆ ರವಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಾರಂಭವು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.