ಬಾಹುಬಲಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ 17 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಎಂದರೆ ನೆನಪಾಗುವುದು 'ಬಾಹುಬಲಿ', 'ಆರ್ಆರ್ಆರ್' ಅಂತಹ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ರಾಜಮೌಳಿ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಟನಾಗಿಯೂ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದರಲ್ಲೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕಿ ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಚ್ಚರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
17 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ, ರಶ್ಮಿ ಲವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್!
ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದ್ದ 'ಯುವ' ಸೀರಿಯಲ್ನ ದೃಶ್ಯ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರೇಮದ ಸನ್ನಿವೇಶವೇ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಆ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದು ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಲವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಮೌಳಿಯ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ನಟನೆಯಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ್ದ ರಾಜಮೌಳಿ!
ರಾಜಮೌಳಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ, ಅವರು ಹಿಂದೆ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಗತಿ. ಇದೀಗ ಹಳೆಯ ಸೀರಿಯಲ್ನ ಈ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ 'ಬಾಹುಬಲಿ', 'ಆರ್ಆರ್ಆರ್' ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜಮೌಳಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅಪರೂಪದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ; ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ!
ಇನ್ನು ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 'ಜಬರ್ದಸ್ತ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಅವರು, ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಟಿಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ರಶ್ಮಿ, ಇದೀಗ ರಾಜಮೌಳಿ ಜೊತೆಗಿನ ಹಳೆಯ ದೃಶ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು, 'ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರೂ ಹಿಂದೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರಾ?', 'ರಶ್ಮಿ ಅವರ ಹಳೆಯ ಲುಕ್ ಎಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ!' ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ದಿನಗಳ ಈ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹಲವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜಮೌಳಿ!
ಸದ್ಯ ರಾಜಮೌಳಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಹಸಮಯ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಮತ್ತು 'ಆರ್ಆರ್ಆರ್' ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೂ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ರಾಜಮೌಳಿಯ ಹಳೆಯ ನಟನೆಯ ಅವತಾರವನ್ನು ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.