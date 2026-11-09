ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ಜೊತೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಅಲ್ಫಾಜ್' ಹಾಡನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.09): ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ವೇಗಿ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೂ ಇದೀಗ 'ಅಲ್ಫಾಜ್' ಹಾಡಿನ ಕ್ರೇಜ್ ತಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡು ಇದೀಗ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿ, ನಟಿ ಹಾಗೂ ಮಾಡೆಲ್ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 8) ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಗೆಳತಿ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ಜೊತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಇಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಫೋಟೋಗೆ, "ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು" ಎಂದು ಅವರು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಫೋಟೋಗಿಂತಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಹಾಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಹಮ್ಜಾ ಮಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಜೈನ್ ಜೋಹೈಬ್ ಹಾಡಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡು 'ಅಲ್ಫಾಜ್' ಅನ್ನು ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 'ಅಲ್ಫಾಜ್' ಹಾಡಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ?
ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಅಲ್ಫಾಜ್' ಹಾಡು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗಡಿ, ಭಾಷೆಯ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಹಾಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಸ್ಪಾಟಿಫೈ (Spotify) ದೈನಂದಿನ ಸಂಗೀತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ಪಾಟಿಫೈನ ಜಾಗತಿಕ ಟಾಪ್ 50 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 39ನೇ ಸ್ಥಾನ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ಪ್ರೇಮಕಥೆ
ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಹಾಗೂ ಮಾಡೆಲ್ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರವೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ರೀನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ 'ಮೈ ಪರ್ಸನ್' (My Person) ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲಿಂದೀಚೆಗೆ ಈ ಜೋಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ವಿಕೆಟ್ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಗೆಳತಿ ಸಮ್ರೀನ್ಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
"ಇದು ನನ್ನ ಗೆಳತಿಗಾಗಿ. ನಾವು ಹೊರಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನೃತ್ಯದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಲೂ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಆಕೆಯ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಅವರು ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯದ ಫೋಟೋಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡನ್ನು ಬಳಸಿರುವ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಂಗ್, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.