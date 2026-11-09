ಸದ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ‘ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1’ ಮೊದಲ ‘ಧುರಂಧರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಆರಂಭಿಕ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ‘ಧುರಂಧರ್ 2’ ಚಿತ್ರದ ವೇಗ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಧುರಂಧರ್ 2 ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಅಬ್ಬರ; ಧುರಂಧರ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಮುಂದೆ ರಣಬೀರ್-ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಟವೇನು?
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ (Ranbir Kapoor) ಮತ್ತು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ (Rocking Star Yash) ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1’ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆಯ ಸನಿಹ ತಲುಪಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ (Ranveer Singh) ನಟನೆಯ ‘ಧುರಂಧರ್’ ಮತ್ತು ‘ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್’ ಚಿತ್ರಗಳ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಗಳಿಕೆಯ ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ‘ಧುರಂಧರ್’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ರಾಮಾಯಣ
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಧುರಂಧರ್’ ಸಿನಿಮಾ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 28 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ದಿನ 32 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ದಿನ 43 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ 103 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ, ಮೊದಲ ವಾರದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 207.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,307 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗಳಿಕೆ 840.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 64.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ದಿನ 48.05 ಕೋಟಿ, ಮೂರನೇ ದಿನ 69.80 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ 56.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 238.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದ್ದು, ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಕೆ 285.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲ ‘ಧುರಂಧರ್’ ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
‘ಧುರಂಧರ್ 2’ ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ದೂರ!
ಆದರೆ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್’ ಚಿತ್ರದ ದಾಖಲೆಗಳ ಮುಂದೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಬೇಕಿದೆ. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಡೆದ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗಳಿಂದಲೇ 43 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮೊದಲ ದಿನ 102.55 ಕೋಟಿ, ಎರಡನೇ ದಿನ 80.72 ಕೋಟಿ, ಮೂರನೇ ದಿನ 113 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ 114.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೂ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 411.12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಗಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಮೊತ್ತ 454.12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,813 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲಿದೆ?
ಸದ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ‘ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1’ ಮೊದಲ ‘ಧುರಂಧರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಆರಂಭಿಕ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ‘ಧುರಂಧರ್ 2’ ಚಿತ್ರದ ವೇಗ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಚಿತ್ರದ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಯಾವ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ.