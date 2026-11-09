ಯಶ್ ನಟನೆಯ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಂನ ಬಾರ್ಪೇಟಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾನಿಯಾ ಬಂಗ್ಲಿಪಾರಾ ಗ್ರಾಮದ 15 ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ತಂಡ ವಿಶೇಷ ಕವಚಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ.
ಯಶ್ ನಟನೆಯ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಂನ ಬಾರ್ಪೇಟಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಕವಚಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿದಿರು ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಬಳಸಿ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಕವಚಗಳು ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಅಸ್ಸಾಂ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಂದ ರಾಮಾಯಣ ಕವಚಗಳ ತಯಾರಿಕೆ
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಕವಚಗಳನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂನ ಬಾರ್ಪೇಟಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾನಿಯಾ ಬಂಗ್ಲಿಪಾರಾ ಗ್ರಾಮದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದವರು ಜೈನಾಲ್ ಅಬ್ದಿನ್. ಅವರ 15 ಜನರ ತಂಡ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮಿಸಿ, 30 ರಿಂದ 35 ಬಿದಿರು ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಕವಚಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಈ ಕುರಿತು ಎಎನ್ಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಬ್ದಿನ್, ಚಿತ್ರತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಜಾನಿಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಉನ್ನಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಲೆಕ್ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು, ಕವಚಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ನನ್ನ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂಡದ ಐದಾರು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಸಾಗರ್ ಎಂಬುವವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯೇ ಇದ್ದು ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ
ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಕವಚ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಭುಜದ ಬಳಿ ಅಳತೆ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಖ್ಯ ನಟ ಧರಿಸಿದಾಗ, ಅದು ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಿದಿರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದರು. ಅವರು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ರಬ್ಬರ್ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಬರೀ ರಬ್ಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕವಚ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು.
ಆಗ ನಾನು ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಅಜಯ್ ಅವರಿಗೆ, ಅರ್ಧ ಬಿದಿರು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ರಬ್ಬರ್ ಬಳಸೋಣ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಅವರು ಒಪ್ಪಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಅಬ್ದಿನ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ, ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಕವಚಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಬಾರ್ಪೇಟಾದಿಂದ ಗುವಾಹಟಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ ಕವಚಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಗುವಾಹಟಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕವಚಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಎರಡು-ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅದು ತಲುಪುತ್ತಿತ್ತು. ಮೂರರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಿಢೀರನೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಎಂಟು-ಹತ್ತು ಕವಚಗಳು ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 35 ಕವಚಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ
ಈ ಕವಚಗಳನ್ನು ಯಾವ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ನಮಗೆ ಇದು ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಚಳಕವೂ ಇದೆ ಎಂದು ಅಬ್ದಿನ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ತಂಡ, ನಾನು, ನನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಜಾನಿಯಾ ಬಂಗ್ಲಿಪಾರಾ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಬಾರ್ಪೇಟಾ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.