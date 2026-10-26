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- India Latest News Live: 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಭಾರತದ ಟಾಪ್-5 ವೇಗಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ..! ಭುವಿ, ಶಮಿಗಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ
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India Latest News Live: 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಭಾರತದ ಟಾಪ್-5 ವೇಗಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ..! ಭುವಿ, ಶಮಿಗಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ
ಸಾರಾಂಶ
ನವದೆಹಲಿ: ’ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ನ.1ಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಯ ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟಿಸಿರುವ ರಾಹುಲ್, ‘ಮತ ಉಳಿಸಿ- ದೇಶ ಉಳಿಸಿ ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನ.1ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು, ನಾಯಕರು ಹೀಗೆ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವರು ಬನ್ನಿ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಹುಲ್, ‘ಈ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು’ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
09:12 AM (IST) Oct 26
India Latest News Live 26 October 2026 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಭಾರತದ ಟಾಪ್-5 ವೇಗಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ..! ಭುವಿ, ಶಮಿಗಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ
2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಐವರು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅನುಭವಿ ಶಮಿ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ವೇಗಿಗಳಾದ ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 2027ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.Read Full Story
08:41 AM (IST) Oct 26
India Latest News Live 26 October 2026 ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಜೆರ್ಸಿ ತೊಡುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎದುರು ಪಿಂಕ್ ಜೆರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ? ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾಕೆ?
ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಪಿಂಕ್ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿತ್ತು. ಈ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 154 ರನ್ಗಳಿಗೆ 9 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಕೊನೆಯ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 89 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ 1 ವಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.Read Full Story
05:59 AM (IST) Oct 26
India Latest News Live 26 October 2026 ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ; ಅ. 28ರಂದು ಕರಾವಳಿಗೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಎಂಟ್ರಿ
ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ರಂದು ಭೀಕರ ಚಂಡಮಾರುತವಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಕರಾವಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಂಧ್ರ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.Read Full Story
05:28 AM (IST) Oct 26
India Latest News Live 26 October 2026 ಯುರೋಪ್ನ 5 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ದಂಗೆ; ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ, ಅಂಗಡಿ ಲೂಟಿ
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಯುರೋಪ್ನಾದ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಟಲಿ, ಸ್ಪೇನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ, ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.Read Full Story