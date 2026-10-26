ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಹಾರದ ಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕನೊಬ್ಬ ಛತ್ ಪೂಜೆಗೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲು ತನ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಬಳವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಹಾರದ ಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕನೊಬ್ಬ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಛತ್ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು, ಆತ ತನ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಬಳವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಊರಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತನಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯ ಹೈಲೈಟ್. ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಆತನ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈತ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ರೈಲು ಅಥವಾ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಬದಲು, ವಿಮಾನದಲ್ಲೇ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಆತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ. ಬಿಹಾರದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವಾದ ಛತ್ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಆತ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟ್ನಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ತನ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಆತನ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆತನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತನಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.
ಈತನ ದಿಢೀರ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ನೋಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳು ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಊರಿಗೆ ಹೋದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ನೆನಪಿನುಳಿಯುವ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ಅದು ಆತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಹಣ': ನೆಟ್ಟಿಗರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆತನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕು ಆತನಿಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ಅದು ಆತನ ಹಣ" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆತ ತನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಆತನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆತನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಹಣವಾದ್ದರಿಂದ, ಆತನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನವನ್ನು ಕೇವಲ ಕಳೆಯುವುದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆತನ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇರೆಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೂರಿಸುವ ಬದಲು, ಜನ ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಜನ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಓಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಜನ ಜೀವನವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುವ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕೆಳಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ.
'ಇರೋದು ಒಂದೇ ಜೀವನ': ಆತನ ನಿರ್ಧಾರ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು?
ಆರ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬುವ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಈತನ ಪ್ರಯಾಣ ಗೆದ್ದಿದೆ. ವಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಆತನನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಆಗಾಗ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸುವ ಓಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ಎಂದು ಈ ಘಟನೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.