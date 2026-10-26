ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಕಾರ್ಡಿಯೋ, ಓಟ, ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವರದಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕುತೂಹಲ. ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಯುವಕರನ್ನೂ ನಾಚಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುವ ನಟರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ‘ಮಿಷನ್: ಇಂಪಾಸಿಬಲ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಅವರು, ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಅವರ ವರ್ಕೌಟ್, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
64ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ!
ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಟಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ದೇಹದ ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಉದಾಹರಣೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ!
ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ವೆಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಓಟ, ಹೈಕಿಂಗ್, ಸ್ಕೈಡೈವಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ರಾಕ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ನಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಹನಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚುರುಕುತನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಟರಿಗೆ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಮಿನಾ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಹೀಗಾಗಿ ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ದೈಹಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಮೇಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವರ್ಕೌಟ್ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಜಿಮ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಹರಿದಾಡಿದೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೂ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಶಿಸ್ತು!
ದೇಹವನ್ನು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಾಯಾಮದಷ್ಟೇ ಆಹಾರವೂ ಮುಖ್ಯ. ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವರದಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಟೀನ್ಯುಕ್ತ ಆಹಾರ, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ದಿನವಿಡೀ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಬದಲು, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅವರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ ಅವರ ನಿಖರವಾದ ದೈನಂದಿನ ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೆಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಶೂಟಿಂಗ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್!
ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುವಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಸೇಜ್, ಮೊಟ್ಟೆ, ಬೇಕನ್, ಟೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಆಹಾರಗಳು ಅವರ ಪ್ರತಿದಿನದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ಭಾಗವೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ?
ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ಅವರ ವರ್ಕೌಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 150ರಿಂದ 300 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅವಧಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ, ಪಾತ್ರದ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟಂಟ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಪ್ರಮಾಣ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಹಸ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಶಕ್ತಿ, ಸಮತೋಲನ, ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ಸಹನಶಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗೂ ಮಹತ್ವ!
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವುದು, ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದೂ ಮುಖ್ಯ. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ನಡುವೆಯೂ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು.
ಇನ್ನು ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ, ಸಾಹಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಅವರು ನೀಡುವ ಆದ್ಯತೆ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಮೇಜ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ದೇಹವನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.