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- High Protein Diet: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?
High Protein Diet: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?
ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ, ಇದು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ!
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ 7 ಲಕ್ಷಣಗಳು
ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ, ಇದು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಅದನ್ನು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಲು ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು (ಡಿಹೈಡ್ರೇಶನ್) ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿಂದರೆ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರಬಹುದು
ದೇಹವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಒಡೆದಾಗ ಅಮೋನಿಯಾ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ತಿಂದಾಗ, ದೇಹವು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಪದೇ ಪದೇ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ
ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವ ಆಹಾರ ತಿಂದಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ದೇಹವು ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವಿಪರೀತ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ
ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ (ನಾರಿನಂಶ) ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವವರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯ.
ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾರಜನಕವನ್ನು (ನೈಟ್ರೋಜನ್) ಹೊರಹಾಕಲು ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿಂದರೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದರೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿನ್ನುವವರಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಹೇಳಿದೆ.
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