ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲೆ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ನಾಜಿಯಾ ಇಲಾಹಿ ಖಾನ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಲೆನ್ಸ್ಕಾರ್ಟ್ ವಿವಾದ ಹಾಗೂ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಇವರು ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಕೋಲ್ಕತಾ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ನಾಜಿಯಾ ಇಲಾಹಿ ಖಾನ್ ಅವರು ಸದಾ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವಂಥವರು. ಇದಾಗಲೇ ನಾಜಿಯಾ ಖಾನ್ ಅವರು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರಿಗೂ ಅವರ ಧರ್ಮಪಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡುತ್ತಿರುವವರು, ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಮಾತನಾಡುವ ಅವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಭಯಬೀಳುವ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗವೇ ಇದೆ. ಅವರ ಎದುರು ವಾದ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದವರೇ ಇಲ್ಲ! ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅವರ ಬಳಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ನಾಸಿಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟಿಸಿಎಸ್ ಕಂಪೆನಿಯ ಕಾರ್ಪೋರೆಟ್ ಜಿಹಾದ್ ಪ್ರಕರಣ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದದ್ದು, ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಐವೇರ್ ಕಂಪನಿ 'ಲೆನ್ಸ್ಕಾರ್ಟ್' (Lenskart). ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಈಗ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿವೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗುರುತುಗಳಾದ ಬಿಂದಿ, ಸಿಂಧೂರ ಮತ್ತು ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟುವ ದಾರ ಧರಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿರುವ ಕಂಪೆನಿ, ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ನೆನಪಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದವರ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ನಾಜಿಯಾ ಖಾನ್.
ಇದೀಗ ನಾಜಿಯಾ ಅವರು, ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪೂರ್ವಜರು ಹಿಂದೂಗಳೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಘರ್ ವಾಪಸಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಸಂವಿಧಾನದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೀತಿ, ಯುಸಿಸಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ರೀತಿ, ಜಿರಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ರೀತಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ರೀತಿ, ಇಸ್ಲಾಂನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಾನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಮ್ಘಾಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾ (ಪವಿತ್ರ ಆಚರಣೆ) ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಪಾಕ್ನಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ
ನಾಜಿಯಾ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಬರುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಹೀಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗಲೂ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಾಜಿಯಾ ಇಲಾಹಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರಾಮ್ಘಾಟ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮತ್ತು ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೋದರು. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ನಂತರ, ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜರ ವಾಸ್ತವವಾದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಾಗಿ ನಾಜಿಯಾ ಇಲಾಹಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಉರಿ ಹೊತ್ತಿದೆ. ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ
ನಾಜಿಯಾ ಇಲಾಹಿ ಯಾರು, ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವೇನು?
ನಾಜಿಯಾ ಇಲಾಹಿ ಮೂಲತಃ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದವರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಎಲ್ಎಂ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಶ್ರತ್ ಜಹಾನ್ ಅವರ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿಯೂ ಅವರು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಅವರು 2018 ರಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ರಂಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಜಿಯಾ ಇಲಾಹಿಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಾಜಿಯಾ, "ಐಎಸ್ಐ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಶಹಜಾದ್ ಭಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಮಾಂಡೋ ಹುನೈನ್ ರಾಣಾ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಯಾನಕ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮತ್ತು ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿ ನಂತರ ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ" ಎಂದು ನಾಜಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ನಂತರ, ನಾಜಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.