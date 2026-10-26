ಎಐ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಲಿವೆ ಎಂದು ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವಿಲ್ಲದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಜಿಪಿಯು ಖರೀದಿಸಲು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ 40 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದೆ.
ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ವಲಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಣ್ಣ ಎಐ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಐ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವ ನೂರಾರು ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಲಿವೆ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಜಿಪಿಯು (GPU) ಖರೀದಿಸಲು ತಮ್ಮದೇ ಒಡೆತನದ 'ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್' ಕಂಪನಿಯು 40 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ?
'ಎಕ್ಸ್' (X) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಈ ವಿಚಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಐ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಲಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಹಾಗೇ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಎಐ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಕೂತಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಎಐ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಡುವ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಯೋ-ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುವ ಅಥವಾ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ
ಎಐ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕು. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು (GPU) ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬೇಕಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ, ಆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಸಾಲ ನೀಡುವವರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಎಐ ವಲಯದ ಆದಾಯವನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ 40 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಾಲ
ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಜಿಪಿಯು ಖರೀದಿಸಲು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ 40 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್, ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಆದಾಯವು ಈ ಸಾಲ ಸಿಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಬೇರೆ ವಲಯಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಸಾಲ ನೀಡುವವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2027 ನಿರ್ಣಾಯಕ ವರ್ಷವಾಗಲಿದೆಯಾ?
ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಚಮತ್ ಪಲಿಹಪಿಟಿಯ (Chamath Palihapitiya) ಕೂಡ ಎಐ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಲಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಟ್ಟ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳವಿಲ್ಲದ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳಲಿದ್ದು, 2027ರ ವರ್ಷವು ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಗದೆ ದುಬಾರಿ ಎಐ ಚಿಪ್ಗಳು ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಇರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲಿವೆ. ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಎಐ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.