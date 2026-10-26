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- ಕಥೆ ಶುರುವಾದ ಐದೇ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಗು ತಡೆಯೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ: ದುಬೈನಲ್ಲಿ 'ಸೀನ್' ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಸೂರ್ಯ ಮಾತು
ಕಥೆ ಶುರುವಾದ ಐದೇ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಗು ತಡೆಯೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ: ದುಬೈನಲ್ಲಿ 'ಸೀನ್' ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಸೂರ್ಯ ಮಾತು
ಸೂರ್ಯ ನಟನೆಯ 'ಸೀನ್' ಸಿನಿಮಾ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೀತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದರ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
'ಸೀನ್' ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದ ಟಾಪ್ ನಟ ಸೂರ್ಯ, ಸತತವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ನಟನೆಯ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಸೀನ್' ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಜಿತು ಮಾಧವನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಗಲಾರಂಭಿಸಿದೆ!
ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿತು ಮಾಧವನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ತುಂಬಾ ದಿನದ ಆಸೆ ಅಂತ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಸೀನ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಆ ಆಸೆ ಈಡೇರಿದ್ದು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರೇ ಕಥೆ ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡದೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳೋದು ಸೂರ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಥೆ ಕೇಳುವಾಗ ಅನುಭವವೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತಂತೆ.
ಕಥೆ ಶುರುವಾದ ಐದೇ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಗು ತಡೆಯೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ಜಿತು ಮಾಧವನ್ ಕಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೂರ್ಯ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಥರ 'ಸೀನ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಸ್ರಿಯಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆ!
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿ ನಸ್ರಿಯಾ 'ಮಾಯಾ' ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ, ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ನಟ ನಸ್ಲೆನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ತಮಿಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಸ್ಲೆನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸೂರ್ಯ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಶುರುವಾತ್ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು
ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೂಲಕವೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಸುಶಿನ್ ಶ್ಯಾಮ್ಗೆ 'ಸೀನ್' ಮೊದಲ ನೇರ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ. ಇವರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಕೇರಳದವರೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ಕೊಡ್ತು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ.
28 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ಹಾಗೂ 48 ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಂತ್ರವೂ, ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿಯುವ ಫೀಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವುಕರಾದ್ರು. 'ಕರುಪ್ಪು' ಮತ್ತು 'ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಜನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬರ್ತಿರೋ 'ಸೀನ್' ಕೂಡ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಕಾಯ್ತಿರೋ ಫ್ಯಾನ್ಸ್!
ಜಿತು ಮಾಧವನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸೂರ್ಯ ಆಕ್ಟಿಂಗ್, ನಸ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ನಸ್ಲೆನ್ ಸಾಥ್, ಸುಶಿನ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್... ಹೀಗೆ 'ಸೀನ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಕಥೆ ಕೇಳಿದ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ನಗು ಬಂತು ಅಂತ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಕಾ. ದುಬೈ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿವೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ 'ಸೀನ್' ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಟ್ರೀಟ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
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