ನಟಿ ರಂಭಾ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಹಠ, ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಾತನಾಡದ ಘಟನೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ರಂಭಾ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಗು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಭಾವ, ಬಾಲ್ಯದ ಹಠ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಾತನಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ರಂಭಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ನನ್ನ ನಗು!
ರಂಭಾ ಎಂದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅವರ ಸುಂದರ ನಗು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಗುಣ ಯಾವುದು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, 'ನನ್ನ ನಗುವೇ ನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ' ಎಂದು ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ತಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನೋವಾದರೂ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದುಃಖವಾದರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತದೆ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಚಲು ತಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಂಭಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ನಕ್ಕರೂ, ಅತ್ತರೂ ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿದುಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೋವು, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್’ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ನಂಬಲ್ಲ!
ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿರುವ ರಂಭಾ, ‘ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್’ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಾವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ, ಜನರು ಏನೆಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜೀವನ ಇರುವವರೆಗೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದು ರಂಭಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ತಪ್ಪು ನನ್ನದಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನೇ ಗೋಳಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ!
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ರಂಭಾ. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಕುಟುಂಬದವರು ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕುಟುಂಬದವರೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಬೈದರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತಂತೆ! ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಮಾತನಾಡದೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಗೋಳಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ರಂಭಾ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಾತೇ ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ!
ರಂಭಾ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹಠದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಹಳ ಹಠಮಾರಿ ಹುಡುಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೇ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಾತನಾಡದೆ ಇದ್ದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಠ ಮಾಡುವುದು ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಂಭಾ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತಾ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಬಹುದು. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ನಟಿಯ ಹಿಂದೆ ಇಂತಹ ಹಠಮಾರಿ ಸ್ವಭಾವವೂ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಂಭಾಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ!
ರಂಭಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಮ್ಮನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಡಯಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ತಿನ್ನುವ ಆಸೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗಿನಂತೆ ‘ಜೀರೋ ಫಿಗರ್’ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ರಂಭಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಹ್ಯಾಪಿ ಫಿಗರ್ಸ್’ ಇರಬೇಕು, ದುಂಡನೆಯ ಮೈಕಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿಭಿನ್ನ!
ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರಂಭಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರಂತಹ ನಟಿಯರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ರಂಭಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಹಿಟ್ಲರ್’ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಸಿನಿ ಪಯಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ!
ತಾವು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ರಂಭಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ‘ಹಿಟ್ಲರ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುತ್ತ್ಯಾಲ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರಂತಹವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ತರುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ರಂಭಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಗು, ಬಾಲ್ಯದ ಹಠ, ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಮುನಿಸು, ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಂಭಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಚಾರಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಸದಾ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಟಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗ್ಗುಲನ್ನು ಈ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.