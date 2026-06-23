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India Latest News Live: ಮುಂಗಾರು ಕುಸಿತ, ಅಮೆರಿಕ- ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಅಪಾಯ: ಆರ್ಬಿಐ ಕಳವಳ
ಸಾರಾಂಶ
ಮುಂಬೈ: ಅಮೆರಿಕ- ಇರಾನ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲಿನ ಕರಿನೆರಳು, ಮುಂಗಾರು ಕುಸಿತ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ದರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಮಾಸಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
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ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭೌಗೋಳಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಅಡ್ಡಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮುರಿದುಬಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆ, ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಯ, ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಗತಿ ಕುಂಠಿತ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.