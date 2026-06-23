ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬದುಕು ಕೇವಲ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲ; ಅದು ಬಡತನ, ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗನ ರೋಚಕ ಕಾದಂಬರಿ. ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ..!
ಸಮೋಸಾ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ 'ಬಾದ್ಶಾ'!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್', 'ಬಾದ್ಶಾ', 'ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟ'... ಹೀಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ (Shah Rukh Khan) ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಬಿರುದುಗಳು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಇಂದು ಮುಂಬೈನ 'ಮನ್ನತ್' ಎಂಬ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಶಾರುಖ್, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ. ಆದರೆ, ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಹಾದಿಯಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ದೆಹಲಿಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೋಸಾ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ!
ಎನ್ಎಸ್ಡಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮತ್ತು ಆ 'ಸಮೋಸಾ ಹುಡುಗ'!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಿರಿಯ ನಟ ಪಂಕಜ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಒಂದು ನೆನಪು ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪಂಕಜ್ ಕಪೂರ್, ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಶಾ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ನಟರು ದೆಹಲಿಯ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾ' (NSD) ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸಮೋಸಾಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಮತ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಜಾಗತಿಕ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್!
ತಂದೆಯ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು:
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಮೀರ್ ತಾಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 'ಖತಿರ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸಣ್ಣ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಶಾರುಖ್ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ತಂದೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಸಮೋಸಾಗಳನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಎನ್ಎಸ್ಡಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಇವರ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಸಮೋಸಾ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ನಾಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಹುಡುಗ ದೂರ ನಿಂತು ಅವರನ್ನೇ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಅಂದು ಸಮೋಸಾ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗನೇ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ!
'ದೀವಾನಾ' ಟು 'ಬಾದ್ಶಾ' - ಒಂದು ಅಪ್ರತಿಮ ಪಯಣ:
1992ರಲ್ಲಿ 'ದೀವಾನಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಡ್ಫಾದರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಎದುರು ನಟಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಾರುಖ್ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ನಂತರ 'ಬಾಜಿಗರ್', 'ಡರ್' ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದರು. 'ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ' ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರೇಮಲೋಕದ ಅರಸನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.
ಕನಸು ಕಾಣುವವರಿಗೆ ಇವರೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ:
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಕಥೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂಬ ಹಠ ಮುಖ್ಯ. ಅಂದು ಸಮೋಸಾ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಇಂದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 6000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯ!
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬದುಕು ಕೇವಲ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲ; ಅದು ಬಡತನ, ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗನ ರೋಚಕ ಕಾದಂಬರಿ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಒಂದೇ - "ಕನಸು ಕಾಣಿ, ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗುವವರೆಗೂ ವಿಶ್ರಮಿಸಬೇಡಿ!"